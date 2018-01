REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 21 ianuarie 2018, are loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi va arăta arăta numerele câştigătoare.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Report de aproximativ 3,2 milioane de euro la Joker şi de peste 1,40 milioane de euro la Loto 6/49.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 21 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce, la tragerile loto de joi, 18 ianuarie, Loteria Română a acordat 12.253 câştiguri în valoare totală de 626.477,44 lei.... citeste mai mult

azi, 15:21 in Social, Vizualizari: 31 , Sursa: Realitatea in