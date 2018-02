REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE EXTRASE duminică, 4 februarie 2018 Azi are loc o nouă extragere LOTO. Reportul este unul important, așa că mulți români au jucat. Urmăriți, în timp real, rezultatele.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49: Report important Report de peste 3,31 milioane de euro la Joker si de peste 1,72 milioane de euro la Loto 6/49

Duminica, 4 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 1 februarie, Loteria Romana a acordat 15.980 castiguri in valoare totala de 724.608,09 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8... citeste mai mult

