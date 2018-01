REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE EXTRASE duminică, 28 ianuarie 2018: Loto 6/49: LOTO 5 din 40: Joker: Noroc: Super Noroc: Noroc Plus: Report de peste 3,23 milioane de euro la Joker si de peste 1,56 milioane de euro la Loto 6/49

Duminica, 28 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 25 ianuarie, Loteria Romana a acordat 14.727 de castiguri in valoare totala de 1.131.026,25 lei.

In urma tragerii de joi, 25... citeste mai mult

acum 34 min. in Social, Vizualizari: 29 , Sursa: Realitatea in