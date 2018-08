Loto. LOTERIA ROMÂNA continuă, joi, 2 august, 2018, seria extragerilor. A1.ro va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 17,30.

LOTERIA ROMÂNĂ. La tragerile de duminică, 29 iulie, 2018, Loteria Română a acordat 25.006 câştiguri în valoare totală de 1.385.060,32 lei.

LOTERIA ROMÂNĂ. JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 20,54 milioane lei (peste 4,43 milioane de euro).

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,38 milioane lei (aproximativ 300.000 de euro), iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste... citeste mai mult

