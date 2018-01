Rezultate Loto 7 ianuarie. La tragerile de joi, 4 ianuarie 2018, Loteria Română a acordat 17.193 câştiguri în valoare totală de 573.400 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 5,1 milioane de lei. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,2 milioane lei.

In urma tragerii Joker de duminica, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14,14 milioane de lei, iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report in valoare de peste 7.400 lei.

La Loto 5/40, la... citeste mai mult

acum 46 min. in Social, Vizualizari: 19 , Sursa: A1 in