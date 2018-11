Joi, 22 noiembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto de duminica, 18 noiembrie, Loteria Romana a acordat 33.341 de castiguriin valoare totala de 1.857.943,08 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14,45 milioane lei (aproximativ 3,1 milioane de euro), iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 1,3 milioane lei (aproximativ 280.000 de euro).

