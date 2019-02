O nouă extragere a Loteriei Române a avut loc duminică, 24 februarie 2019.

Numerele câștigătoare de duminică, 24 februarie, 2019

Loto 6/49: 2, 3, 49, 25, 31, 17

Joker: 11 / 30, 6, 27, 13, 20

Loto 5 din 40: 30, 4, 16, 13, 37, 7

Noroc: 0 2 5 3 2 8 0

Super Noroc: 3 4 6 6 1 9

Noroc Plus: 1 6 6 9 9 3

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,78 milioane lei (peste 2,47 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,07 milioane lei (peste 436.600 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de... citeste mai mult