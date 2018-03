Joi, 28 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce duminică, 25 martie, au avut loc trageri la care s-au pus în joc premii importante.

Duminică, 25 martie, Loteria Română a pus la bătaie premii substanțiale. Până în prezent, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,74 milioane lei (peste 1 milion de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,14 milioane lei (peste 244.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de... citeste mai mult

