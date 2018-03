LOTO, duminică, de 11 Martie, LOTERIA ROMÂNĂ continuă seria extragerilor la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Rezultate loto 6 din 49 de duminică, 11 martie. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste trei milioane lei. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,24 milioane lei.

In urma tragerii Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,78 milioane de lei, fiind cel mai mare report... citeste mai mult

