Numerele câştigătoare de joi, 4 iulie, 2018:

Loto 6/49 28 5 44 10 26 38

Joker 12 4 25 30 6 + 15

Loto 5 din 40 37 23 3 34 40 36

Noroc 2 7 8 5 9 6 0

Super Noroc 3 5 3 3 3 5

Noroc Plus 5 2 1 3 7 7

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 7,8 milioane lei (peste 1,67 milioane euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 262.000 lei (peste 56.000 de euro).

La Joker, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 131.000 de lei (peste 28.000 de euro) iar la Noroc Plus se inregistreaza un report in... citeste mai mult

