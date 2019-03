Numerele câştigătoare din 14 martie 2019:

Joker: 8 28 39 33 1 45

Loto 5 din 40: 37 40 14 15 39 5

Noroc: 2 4 3 6 2 1 8

Super Noroc: 3 3 0 6 0 3

Noroc Plus: 6 3 5 5 5 1

Loto 6 din 49: 37, 39, 2, 32, 25, 23

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14,27 milioane lei (peste 3 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,14 milioane lei (peste 452.400 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 6,7 milioane lei (peste 1,4 milioane de euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste... citeste mai mult

