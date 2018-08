Preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică (FRG), Andreea Răducan, a declarat că gimnastica artistică are în continuare probleme, dar a menţionat că rezultatele de la Campionatele Europene de la Glasgow, o medalie de argint şi una de bronz, sunt încurajatoare.

„Am început mai greu aceste Europene. Dar nu întotdeauna ce începe prost se sfârşeşte tot prost. Rezultatele aduse de fetele noastre la Europene sunt încurajatoare. E clar că sunt probleme, dar cred că trebuie să vedem şi lucrurile bune. Am analizat şi lucrurile pe care nu le-am realizat aşa cum ne-am fi dorit. Am discutat şi cu antrenorii, dar şi cu fetele, şi toată lumea e dispusă să se întoarcă la... citeste mai mult

