REZULTATE BAC 2018. Niciun absolvent al Liceului Tehnologic Turburea, din judeţul Gorj, nu a promovat bacalaureatul, pentru al doilea an consecutiv.

Localitatea este condusă de un primar care nu are diplomă la 54 de ani, dar spune că nu vrea ca elevii să îi urmeze exemplul.

Directorul liceului susţine că situaţia edilului nu are nicio legătură cu rezultatele obţinute de elevii din localitate.

Niciun elev din judeţul Gorj nu a reuşit să obţină, în acest an, media 10 la bacalaureat. Cea mai mare medie este 9.98, promovabilitatea fiind, înainte de soluţionarea contestaţiilor, de 60,61%.



