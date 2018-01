La Milano, in fata Consulatului Romaniei, romanii cer reformarea clasei politice si oprirea modificarii legilor Justitiei, cu pancarte precum “Nu coruptiei!, Din Milano in Romania, Jos Guvernu si Hotia!”.

Chiar şi românii din Sahara protestă.

Romanii din Franţa sunt alaturi de romani şi-i indeamna sa iasa in strada. Acestia s-au adunat langa Turnul Eiffel din Paris pentru a protesta impotriva modificarii legilor justitiei, intr-un eveniment programat pe Facebook, denumit "Paris spune Nu Coruptiei", conform hotnews.ro.

"20 ianuarie 2018 este ocazia de a afirma cu forta un DA pentru democratia noastra, un DA pentru o viata in decenta,... citeste mai mult

