Rezervele valutare la BNR au scazut in luna mai cu 817 milioane de euro, de la 34,33 miliarde euro la 33,52 miliarde euro, dupa ce Ministerul Finantelor Publice a achitat in aceasta perioada un imprumut scadent in valuta, cu o valoare de 760 de...

A1, 1 Iunie 2012