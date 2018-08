Rezervele valutare ale Romaniei au scazut cu 388 milioane de euro La 31 iulie 2018, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la 31,378 miliarde de euro, fata de 31,766 miliarde, la 30 iunie 2018.

In cursul lunii iulie, intrarile au insumat 1,462 miliarde de euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor Publice si altele.



In acelasi timp, s-au inregistrat iesiri de 1,850 miliarde de euro, reprezentand modificarea... citeste mai mult