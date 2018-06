Rezervele valutare de la BNR au crescut in martie cu 699 milioane de euro, la 32,7 miliarde de euro, dupa ce Comisia Europeana a alocat Romaniei o noua transa de credit in valoare de de 1,2 miliarde de euro. Conform BNR, in cursul lunii martie au...

Business Magazin, 3 Aprilie 2011