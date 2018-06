Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Salaj a venit si in aceasta iarna cu o oferta interesanta pentru tinerii cu varsta de pana in 35 de ani, care doresc sa isi petreaca Revelionul intr-o zona montana deosebita: 50 de locuri de cazare in Tabara...

Magazin Salajean, 15 Decembrie 2011