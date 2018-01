Sambãtã, 13 ianuarie 2018, vasluianca Rezan Chircã a castigat concursul ‘Gala Star Melody’. Cea de a V-a editie a festivalului a avut loc la Bucuresti, in incinta Liceului de Muzicã ‘Dinu Lipati’. Directorul Festivalului Concurs de Muzicã pentru Copii, Adolescenti si Tineri a fost Iulia Manda, iar presedintele juriului concursului de muzicã a fost Cristian Alivej. Rezan Chircã are varsta de sase ani si este in clasa zero. Piesa cu care a obtinut Marele Trofeu ìMinijuniorî se intituleazã ìZana mea cea bunãî si a fost compusã de compozitorul Marcel... citeste mai mult