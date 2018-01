Tillerson a fost întrebat în cursul unui interviu pentru postul CNN, preluat de agenţia de ştiri Reuters, dacă este de acord cu evaluarea făcută de autorul cărţii "Foc şi Furie: În interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump" ("Fire and Fury: Inside the Trump White House").

"Niciodată nu am pus la îndoială starea sa mintală. Nu am niciun motiv să pun la îndoială starea sa mintală", a răspuns oficialul american.

"Nu este preşedintele tipic din trecut. Cred că acest lucru este deja bine cunoscut. De asemenea, este motivul pentru care poporul american l-a... citeste mai mult

azi, 13:44 in Externe, Vizualizari: 20 , Sursa: Mediafax in