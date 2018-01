Gaz Metan Mediaş a pornit o adevărată revoluţie! Formaţia lui Cristi Pustai a transferat într-o singură zi numai puţin de 7 fotbalişti. Dintre aceştia, unul are 13 selecţii în echipa naţională a ţării sale. Fotbaliştii au fost prezentaţi oficial.

Ardelenii au renunţat la o parte din fotbaliştii cu care au început campionatul şi au fost nevoiţi să umple golurile lăsate. Sub conducerea Fotbal Hebdo, care a plecat de la Iaşi, la Gaz Metan a început "invazia" de străini, la fel ca în Copou, în urmă cu un an.

Noii jucători ai Mediaşului sunt Mario Rondon (31 de ani, fost la Pacos Fereira, Nacional, 13 selecţii în naţionala Venezuelei),... citeste mai mult

