Revoluția fiscală promisă de PSD este blocată în Parlament de frica CCR. Proiectul este tergiversat de șapte luni de zile, de când OUG 79/2017 zace in Parlament.

"Proiectul de lege privind adoptarea OUG 79/2017 a fost aprobat de Senat pe 4 decembrie 2017. Trei zile mai tarziu, a ajuns la Camera Deputatilor, for decizional, iar pe 14 decembrie, Comisia de Buget ar fi trebuit sa prezinte un raport pe care deputatii urmau sa-l voteze in plen. Cu toate astea, raportul n-a fost terminat nici pana in ziua de azi, scrie Ziare.com.

Guvernul a tot carpit in acest timp "revolutia fiscala" prin mai multe ordonante de urgenta. Cu... citeste mai mult

azi, 03:13