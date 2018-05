Revolutia fiscala da primele roade: Avem cu 35% mai multe firme suspendate In primele patru luni ale acestui an, numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate care au intrat in insolventa, s-a majorat cu 17,38%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Revolutia fiscala ofera romanilor primele rezultate. In perioada ianuarie - aprilie 2018, un numar de 6.958 de firme si-au suspendat activitatea (plus 35,58%), iar 12.653 au fost dizolvate, cu 62,51% mai multe, fata de ianuarie - aprilie 2017. In privinta PFA-urilor, datele Oficiului National al Registrului Comertului arata ca majoritatea persoanelor fizice autorizate intrate in... citeste mai mult