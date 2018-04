Revolut va deschide un birou în România în luna mai, a anunţat Andrius Biceika, Head of Country Managers, pe scena conferinţei Emerging Fintech for the Real Economy care a avut loc în Bucureşti. Formată dintr-un Country Manager şi o echipă de marketing de mici dimensiuni, echipa locală a Revolut va fi responsabilă de creşterea şi dezvoltarea pieţei din România.

Revolut le permite utilizatorilor să deschidă un cont curent în aplicaţie în câteva minute, să efectueze transferuri domestice şi internaţionale gratuite, să deţină şi să schimbe 25 de monede în aplicaţie folosind cursul de schimb real (interbancar) şi să cheltuie bani în întreaga lume, în 130 de monede, fără taxe şi... citeste mai mult

azi, 13:51 in IT&C, Vizualizari: 54 , Sursa: Adevarul in