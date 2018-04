Gigantul fintech Revolut anunță lansarea serviciilor sale în România. Utilizatorii din România vor putea să deschidă în curând un cont curent în aplicația Revolut în mai puțin de trei minute, să facă transferuri domestice și internaționale gratuite și să cheltuiască bani în străinătate fără comisioane ascunse.

Revolut, compania fintech înființată în Londra cu misiunea ambițioasă de a înlătura granițele fizice și de a elimina taxele bancare ascunse, va deschide un birou în România în luna mai, a anunțat Andrius Biceika, Head of Country Managers, pe scena conferinței Emerging Fintech for the Real Economy care a... citeste mai mult