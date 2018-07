Un barbat a fost lovit de tren in zona Carrefour Era Un barbat in varsta de 50 de ani, din Iasi, a ajuns la spital, in aceasta dimineata, dupa ce a fost lovit de un tren. Acesta traversa calea ferata vorbind la telefon si a ignorat semnalele acustice...

Buna ziua Iasi, 6 Octombrie 2011