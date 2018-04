Doamna Maria, o femeie de 40 de ani, simte cum demnitatea i-a fost călcată în picioare! Totul, din cauza unui individ care ar fi agresat-o în plină zi, în văzut tuturor, acuză femeia, cu lacrimi în ochi. Ea isi aminteste cu groaza cu pe 11 aprilie a fost agresata in tramvaiul 1 dupa ce in luna ianuarie a trecut prin aceeasi drama. Se pare ca acelasi barbat ar fi agresat-o in acelasi mijloc de transport in comun.

“I-am facut barbatului o fotografie. S-a impins in mine si l-am recunoscut. Am sunat la 112 si la urmatoarea statie am coborat” a povestit femeia la Antena 1.

