ULTIMA ORA… Daca in urma cu cateva zile, locatarii blocurilor de pe strada Vasile Parvan din municipiul Barlad descopereau, la primele ore ale diminetii, ca 11 dintre masinile parcate in fata imobilelor, sunt vandalizate si au cauciucurile taiate, iata ca seria faradelegilor de acest gen continua! In aceea zona centrala a orasului, azi-dimineata, un barbat si-a gasit masina… pe butuci. La propriu! Hotii i-au furat peste noapte rotile si i-au asezat masina pe 4 butuci. Scadalos este ca indivizii au actionat cu atata tupeu si lejeritate. Fara a fi deranjati nici macar de faptul ca erau, totusi,... citeste mai mult