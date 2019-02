Un bărbat din vestul țării a trecut prin momente dramatice, după ce a vrut să mănânce virsli cu adaos...de metal.

Bărbatul a povestit, prin intermediul unei rețele de socializare, că a mâncat cu poftă cârnăciorii din farfurie, însă la un moment dat a avut parte de o surpriză teribilă, întrucât în aceștia a găsit o bucată de metal.

”Bunica mi-a cumpărat virsli de la magazinul de pe colț de la Miorița, din Deva. Am găsit în ei o bucată de metal. Am mai tăiat o bucată din ei și am găsit pata asta de sânge/colorant, nu îmi dau seama ce... citeste mai mult

azi, 12:39 in Social, Vizualizari: 21 , Sursa: A1 in