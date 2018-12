Uşor, uşor, suntem izolaţi prin diferite formule. Eu am zis un lucru şi voi aţi trecut cu vederea sau m-aţi criticat. Am zis că este discriminare că România nu are o echipă direct în grupele Ligii Campionilor sau în Europa League. Este părerea mea şi când am oportunitatea să o spun, nu mi-e ruşine. Am vorbit pentru România, dar aţi spus că nu am dreptate. Trebuie să tăcem din gură şi să facem cum spun alţii. Spania, Franţa, Italia, Anglia au câte patru echipe, noi cerem una, campioana României.

