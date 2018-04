Revolta in randul angajatilor de la McDonald's: Nu ni s-au marit salariile de 3 ani In 2015, gigantul american anunta ca va mari salariile tuturor angajatilor din cele peste 1.500 de locatii detinute de companie, cu minimum 1 Dolar, peste salariul minim local, raportat la 10 Dolari pe ora. Insa, la trei ani dupa aceste promisiuni, McDonald's inca nu a respectat planul, generand o revolta in randul angajatilor.

In aprilie 2015, cand angajatii au organizat o serie de manifestari de protest, nemultumiti de salarii, gigantul... citeste mai mult

