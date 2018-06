Un roman parcurge, in medie, 5.000 de kilometri cu masina personalã in perioada de varã si ar trebui sã aloce aproximativ 700 de lei pentru revizia autovehiculului, in sezonul cald, aratã estimãrile specialistilor unui magazin online de piese si accesorii auto. Conform sursei citate, media distantei parcurse cu propriul autoturism in lunile de varã reprezintã aproximativ 40% din distanta totalã parcursã intr-un an. În acest context, specialistii AutoEco.ro recomandã o verificare amãnuntitã a autovehiculului inainte de a pleca in vacanta de varã, pentru a remedia posibile defectiuni si a preintampina eventuale probleme generate de un drum... citeste mai mult