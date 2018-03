Revista presei sportive de astăzi are o serie de subiecte extrem de interesante pe primele pagini ale marilor publicații interne și internaționale. Dacă românii se pregătesc de un meci uriaș pentru micii ”tricolori” de la Under 19, în Europa se pun la cale transferuri și planuri pentru noul sezon.

Gazeta Sporturilor de azi tratează 3 mari subiecte: meciul echipei Under 19 cu Ucraina, unul decisiv pentru calificarea la Euro U19, decesul legendei Craiovei Maxima, Nicolae Tilihoi și victoria uriașă obținută de naționala feminină de handbal a României în drumul către Euro.

Din AS citim azi o veste excelentă pentru fotbal: Lionel Messi s-a refăcut... citeste mai mult

