Weekend cu de toate în fotbalul intern și internațional. Dacă în România am avut derby-ul CFR - FCSB, dar și ”derby-ul” zăpezii la Botoșani și Iași, peste hotare am avut de a face cu un duel de la distanță Ronaldo vs. Messi cu cifre impresionante. Revista presei sportive de azi este dominată de aceste evenimente.

În Gazeta Sporturilor citim că Ovidiu Hațegan, ”cel mai bun arbitru român”, a comis-o din nou. Tot într-un meci important și tot într-o singură direcție. Tot din gazetă mai aflăm că Răzvan Marin a câștigat Cupa în Belgia, iar aceeași Belgia ne-a... citeste mai mult

azi, 10:53 in Sport, Vizualizari: 58 , Sursa: A1 in