Zinedine Zidane a rămas liber de contract după despărţirea de Real Madrid, însă acum ar fi în pole-position pentru a semna cu Bayern Munchen, anunţă The Sun. Bavarezii au un parcurs slab sub comanda lui Niko Kovac, motiv pentru care au început să caute un înlocuitor cu nume.

Bayern Munchen se află pe locul 5 în Bundesliga, cu 20 de puncte acumulate după primele 11 etape. Lider este Borussia Dortmund, cu 27 de puncte. Bavarezii au pierdut şi meciul direct de la Dortmund, scor 2-1, iar Kovac are motive serioase de îngrijorare. Bayern a triumfat în ultimele şase campanii din Bundesliga.

Zinedine Zidane a plecat de la Real Madrid după 872 de zile în care a condus echipa de... citeste mai mult