Managerul Viitorului, Gică Hagi, a spus declarat că pentru moment nu ia în calcul o eventuală repatriere a lui Cristi Ganea, într-un interviu acordat pentru Telekom Sport. Fundaşul lateral nu a prins lotul în niciun meci oficial pentru Athletic Bilbao, în actuala stagiune, lucru asupra căruia "Regele" spune că nu are nicio putere.

"Am vorbit cu Ganea, eu am luat decizia mea, ca şi club. După aia, e problema lui Ganezu ce se întâmplă acolo, ce nu se întâmplă. Nu am cum să manageriez eu acest lucru. (n.r. întrebat dacă ar putea reveni la Viitorul) Nu s-a discutat. Nu are nicio... Eu ştiu că încă nu a jucat. În rest, el se simte bine acolo",

