Review Huawei Honor 7A: un nou smartphone cu pret accesibil Huawei Honor 7A este un nou smartphone cu pret accesibil din gama Honor de la Huawei, gama de sine statatoare, care isi doreste sa concureze cu rivalii de la Xiaomi sau Meizu printr-un foarte bun raport specificatii/pret.

Telefoanele Huawei sunt cunoscute in intreaga lume. In acest articol vom analiza modelul Honor 7A, ce urmeaza sa fie lansat chiar astazi.

Huawei Honor 7A este inspirat de modelul Honor 7 lansat in urma cu doi ani. Noul model vine cu un ecran mai inalt si cu o... citeste mai mult

