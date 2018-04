Reveria – lucruri fascinante ni se intampla atunci cand avem parte de asa ceva

Reveria este o perioada in alt timp si alt spatiu perceput in care constiinta ramane treaza, iar spiritul cutreiera tinuturile propriei noastre lumi interioare. In starea de reverie, timpul se succede dupa alti parametrii, acesta de obicei dilatandu-se. Dupa o asemenea stare de reverie petrecuta intr-un anumit interval de timp, senzatia noastra vizavi de acest interval va fi cu totul alta, vom avea impresia ca au trecut cateva minute cand in realitate s-a scurs o ora.

