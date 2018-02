REVENIREA BASARABIEI LA VATRA STRÃBUNÃ (VIII)

PROBLEMA TARANEASCA

Tãranii s-au impotrivit intotdeauna asupririi rusesti, chiar dacã nu au fãcut-o in mod organizat. Putini dintre ei au putut fi atrasi in luptele revolutionare rusesti de la sfarsitul secolului al XIX-lea si inceputul sec. al XX-lea. Lipsa de aderentã nationalã i-a oprit sã activeze in organizatii care aveau interese apropriate de ale lor, dar erau preponderent rusesti (zeblea i voliapãmant si libertate). Pe tãranii din Basarabia, ca si pe tãranii din alte tãri, ii durea lipsa pãmantuluipanã la ocupatia ruseascã din 1812 existau multe sate rãzãsesti, in care pãmantul apartinea exclusiv tãranilor si, chiar in satele... citeste mai mult