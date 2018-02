REVENIREA BASARABIEI LA VATRA STRÃBUNÃ (IV)

SPIRITUL NATIONAL Dupã cum am mai subliniat in ßRememorãrile’ de la inceputul volumului, in 1812, cand Basarabia a fost inclusã in Imperiul Rus, nu se putea vorbi de ideea nationalã in aceastã zonã a Europei, unde prioritare incã erau apartenentele religioase sau sociale. Totusi, spiritul national s-a dezvoltat, in Basarabia, in consonantã cu evolutia sa in Moldova si Tara Romaneascã, avand perioade in care s-a manifestat plenar, cel mai mult in cadrul evenimentelor din 1905. Primul Rãzboi Mondial si... citeste mai mult