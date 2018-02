REVENIREA BASARABIEI LA VATRA STRÃBUNÃ (III)

Armata rusa la 1917

Cea mai gravã problemã, atat pentru Basarabia (in sensul sustinerii schimbãrilor democratice), cat si pentru Romania, avand in vedere rezistenta fatã de inamic, era problema transformãrilor din armata rusã. Nici inainte rusii nu se distinseserã prin disciplinã sau vitejie pe front, dar odatã cu revolutia, toate defectele posibile au iesit la ivealã. Are loc un proces vãdit de dezagregare, ostasii isi pãrãseau unitãtile, ii inlãturau pe vechii comandanti, punand pe altii noi fãrã nici o competentã,