REVENIREA BASARABIEI LA VATRA STRÃBUNÃ

Situatia economica si sociala

Basarabia, dupã ce a avut, la inceput, un statut special, a devenit, dupã cum am mai vãzut, gubernie, adicã o provincie oarecare a Rusiei, situatã, insã, intr-o zonã de granite. În 1917, Basarabia avea o suprafatã de 44,5 mii kilometri pãtrati si o populatie de peste 2,5 milioane de locuitori. Cei mai multi dintre acestia erau romani, desi acest apelativ nu era folosit, oficial, in Basarabia, era interzis, se putea spune numai ‘moldovan’. Politica de deznationalizare promovatã de Imperiul Tarist era aplicatã cu strãsnicie, in Basarabia mai mult decat in alte zone, deoarece vecinãtatea Romaniei era consideratã... citeste mai mult