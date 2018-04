Ionuţ Larie (31 de ani), jucătorul despre care Gigi Becali a anunţat, acum patru zile, că "a plecat deja de la FCSB" a fost salvat de Nicolae Dică şi se află pe banca de rezerve la meciul dintre Astra şi FCSB, de la Giurgiu.

"Larie a plecat deja, am semnat contractul cu el. A renunţat el la ultimul an de contract, i-am dat banii până la final, adica până în această vară. De comun acord, am renunţat la anul pe care-l mai aveam", spunea finanţatorul FCSB, joi, la televiziunea Pro X.

Lucrurile nu stau, însă, aşa cum sunt...