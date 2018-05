Articol de — Theodor Jumătate Luni, 21 Mai, 10:14

Victima unor crampe musculare, veteranul lazial a fost înlocuit în minutul 77, la 2-1 pentru echipa sa. Nerazzurrii au întors scorul, câștigând finala pentru locul 4, ultimul ce asigura prezența în Champions.

"Când iese Ștefan Radu, apărătorul tăcut, dar a cărui prezență se simte atât de mult pe teren, construcția defensivă se rupe, își pierde siguranța și experiența", scrie Gazzetta dello Sport. În minutul 77, crampele musculare l-au împiedicat să mai continue, fiind înlocuit. Era 2-1 pentru Lazio în finala pentru locul 4 în Serie A.

"We are in Champions"