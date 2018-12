Fost număr unu mondial, Marcelo Rios revine în circuitul tenisului profesionist pe 7 ianuarie 2019, după o absenţă de 14 ani. În vârstă de 43 de ani, chilianul poreclit de fani "Chinezul" sau "Stângaciul din Vitacura" va evolua în a doua săptămână a noului an la Columbus Challenger, la Ohio State Varsity Tennis Center, anunţă Tennis365.

"M-am antrenat cu băieţi destul de puternici. Nu există tipi care să joace prost, am obosit şi a trebuit să slăbesc. Am dat jos 12 kilograme şi am ajuns aproape de greutatea pe care o aveam când eram pe circuit. Sunt... citeste mai mult