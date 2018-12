Pokemon Go, jocul care a devenit un fenomen global imediat dupa lansare, este disponibil si in Romania, scrie ziare.com. Daca la inceput, Nintendo a lansat jocul doar in SUA, Noua Zeelanda si Australia, de sambata dimineata e accesibil in 26 de tari...

Antena 3, 18 Iulie 2016