Revelion de poveste, la Husi: primarul Ciupilan le-a cantat husenilor, in Piata Tricolorului! | VIDEO

DISTRACTIE… O noapte de neuitat, la Husi! Vremea placuta a facut ca o multime de huseni sa iasa in strada si sa treaca impreuna in Noul An, 2019! S-a cantat cu ardoare, unii s-au prins in hore si s-a dansat cu bucurie, ca la Husi. Pe scena incinsa de cantecele indragitei cantarete de muzica populara, Silvia Ene, acompaniata de ansamblul “Trandafir de la Moldova”, primarul Husului, Ioan Ciupilan, a urcat spre miezul noptii, pentru a numara ultimele clipe ale lui 2018 si trecerea in 2019. “Va doresc din tot sufletul multa fericire, bucurii, voua si tuturor celor dragi, de aici sau... citeste mai mult

