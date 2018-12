Revelion 2019. În acest an, în Bucureşti sunt organizate două petreceri de Revelion în aer liber. Una va fi în Piaţa Constituţiei, iar cealaltă în Parcul Titan, iar la ambele vor cânta mai mulţi artişti, intrarea fiind liberă. Metroul şi STB vor circula toată noaptea.

Revelion 2019. Piaţa Constituţiei:

La Revelionul din acest an, organizat de Primăria Capitalei în Piaţa Constituţiei, vor cânta artişti precum Delia, Smiley sau Carla’s Dreams, iar invitat special va fi DJ-ul internaţional ATB, iar recitalurile vor începe de la ora 19.30. Intrarea va fi liberă. Delia, Carla’s Dreams, Smiley, The Motans, Antonia, Nicoleta Nucă, Mark Stan, Alex... citeste mai mult

acum 27 min. in Actualitate, Vizualizari: 23 , Sursa: Antena 3 in