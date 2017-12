Cântăreaţa americană Mariah Carey a luat decizia de a cânta din nou în celebra piaţă Times Square din New York, pentru a întâmpina Noul An şi a face uitat recitalul său penibil oferit de Revelionul 2017, relatează AFP.

Recitalul său de anul trecut, programat în celebra în Time Square chiar înainte de trecerea în noul an, a fost afectat de numeroase probleme tehnice în faţa celor aproape două milioane de persoane reunite pentru a întâmpina noul an.

Diva americană nu a reuşit să îşi amintească versurile hitului "Emotions", în lipsa monitoarelor care nu au funcţionat. În timpul piesei, artista înconjurată... citeste mai mult