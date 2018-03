Distribuitorul american de jucării Toys "R" Us Inc. se pregăteşte pentru o potenţială lichidare, dacă negocierile sale cu creditorii nu duc la o înţelegere care să îl ajute să iasă din faliment, conform unei surse citate de Reuters.

Aceasta declară că discuţiile continuă şi nu a fost luată deocamdată o decizie. Compania are în vedere şi alte opţiuni, inclusiv o potenţială vânzare în faliment, dacă este posibil, potrivit sursei.

Şi Bloomberg a informat că Toys "R" Us se pregăteşte pentru lichidarea operaţiunilor sale în... citeste mai mult

